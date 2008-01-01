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15 сентября в Москве - самый холодный день месяца



ИА "Метеоновости" / 12:52 Понедельник, 16 сентября



Минувшее воскресенье в Москве оказалось самым холодным днем этого месяца, среднесуточная температура воздуха 15 сентября была ниже многолетних значений на 1.3 градуса. Максимальная температура в городе составила +12.6 градуса.



Причиной тому холодный атмосферный фронт, который не только затянул арктический воздух, но и не поскупился на дожди от небольших до умеренных. / meteonovosti.ru /



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