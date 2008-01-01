

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:01 Понедельник, 16 сентября



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,9..13,9 градуса; Северном 11,3..12,4 градуса, Северо-восточном 11,6..13,7 градуса, Восточном 11,6..13,7 градуса, Юго-восточном 13,1..14,4 градуса, Южном 13,1..15,5 градуса, Юго-западном 12,9..13,3 градуса, Западном 11,7..13,1 градуса, Северо-западном 12,0..13,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 12,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 10,5..13,4 градуса, местами порывы западного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



