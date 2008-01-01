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Запад Якутии под снегом



ИА "Метеоновости" / 13:08 Понедельник, 16 сентября



Большая часть Якутии находится в области повышенного давления. С ветрами северных направлений из Арктики поступают порции студеного воздуха, что и стало причиной сильного похолодания. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 2-4, а местами и на 6-8 градусов. В некоторых районах республики прошли первые этой осенью снегопады. На западе Якутии высота снежного покрова уже превышает 20 см.



Снег появился и в прилегающих к Якутии сибирских и дальневосточных районах. В Амурской области, в районе Тынды, снега меньше, его высота составляет чуть более 10 см.



Снежный покров местами отмечается и в Иркутской области и в горах Алтая. / meteonovosti.ru /



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