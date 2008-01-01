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Новости погоды

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В Санкт-Петербург приходит глубокая осень

ИА "Метеоновости" / 13:22 Понедельник, 16 сентября

  Начало осени не обделило Санкт-Петербург теплом - почти две недели сентябрь радовал летней погодой, да и дожди особо не докучали. Осень постучалась в ворота города на Неве накануне прошедших выходных - 13 сентября холодный фронт принес сильный дождь (16 мм осадков) и похолодание. В выходные дни среднесуточная температура понизилась до обычных для середины сентября значений, погода оставалась дождливой и ветреной. В понедельник центр очередного циклона с Северной Атлантики оказался вблизи Северной Пальмиры - атмосферное давление в городе очень низкое.

Холод и сырость и дальше будут прессинговать петербуржцев - центр циклона смещается на восток, а в тыловой части глубокого и обширного циклонического вихря начнется арктическое вторжение. По этой причине понижение температуры продолжится, а давление, наоборот, покажет интенсивный рост, что что отразится на самочувствии метеозависимых людей не самым лучшим образом.

В середине недели можно рассчитывать днем на +8..+10, ночью похолодает до +1..+3 - такие значения больше соответствуют началу октября. Картину глубокой осени дополнит порывистый ветер северных румбов и частые "колючие" дожди - не исключено, что местами в Ленинградской области осадки будут переходить в твердую фазу и выпадать мокрым снегом или в виде крупы - ледяной или снежной. / meteonovosti.ru /
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