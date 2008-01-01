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Новости погоды

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Рекордные холода на востоке Ямало-Ненецкого округа

ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 16 сентября

  Запад Ямало-Ненецкого округа не оставляют в покое циклоны и атмосферные фронты, постоянно пополняя копилку осадков. Вот и минувшее воскресенье не стало исключением, прошел сильный дождь, выпало более 20 мм. А вот восток региона находился под присмотром антициклона. В условиях малооблачной погоды воздух в ночные часы заметно выхолаживался, и среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 5 градусов. В населенном пункте Толька 15 сентября был обновлен абсолютный минимум температуры, новый -7.4, предыдущий -4.7, наблюдался восемнадцать лет тому назад.

Еще сегодня восток округа останется под присмотром антициклона. Но уже во вторник с приближением атмосферного фронта, увеличится облачность, местами пройдут небольшие, на востоке умеренные дожди и ночью температура повысится от -4 до +1 градуса. Абсолютный минимум температуры для 17 сентября составляет -5.9 градуса, зафиксированного в 2017 году. / meteonovosti.ru /
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