Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 16 сентября
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,3..15,1 градуса; Северном 14,1..15,2 градуса, Северо-восточном 14,5..15,4 градуса, Восточном 14,3..15,1 градуса, Юго-восточном 13,8..15,6 градуса, Южном 12,7..14,9 градуса, Юго-западном 12,4..13,4 градуса, Западном 12,8..14,8 градуса, Северо-западном 14,0..15,0 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14,1 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 12,4..14,2 градуса, местами порывы западного ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /