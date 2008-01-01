

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 16 сентября



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,3..15,1 градуса; Северном 14,1..15,2 градуса, Северо-восточном 14,5..15,4 градуса, Восточном 14,3..15,1 градуса, Юго-восточном 13,8..15,6 градуса, Южном 12,7..14,9 градуса, Юго-западном 12,4..13,4 градуса, Западном 12,8..14,8 градуса, Северо-западном 14,0..15,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 14,1 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 12,4..14,2 градуса, местами порывы западного ветра до 17м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



