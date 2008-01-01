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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 16 сентября
Столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 11..13 градусов, по области 8..13 Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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