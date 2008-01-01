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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Вторник, 17 сентября



Предстоящим днём атлантический малоподвижный циклон, раскрутившийся до больших высот, продолжит определять погодные условия в Московском регионе. В тыловой, более прохладной части этого атмосферного вихря ожидается погода с показателями среднесуточной температуры воздуха уже немного ниже климатических значений.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 17 сентября при облачной с прояснениями погоде максимальная температура в столице 11..13 градусов, в Подмосковье 9..14. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер западного направления 6-11 м/с, местами порывами 15 м/с. Атмосферное давление низкое, содержание кислорода в приземном слое воздуха умеренно пониженное.



Переходные сезоны года, особенно осень, это время года, когда обостряются многие болезни. Любые, иногда даже незначительные изменения погодных факторов - это своеобразный стресс для организма, поэтому переменчивая осенняя погода, чаще пасмурная, с постоянной сменой температуры и атмосферного давления, оказывает дополнительную стрессовую нагрузку на человека. Особенно остро реагируют люди метеочувствительные, с ослабленным иммунитетом и механизмами адаптациии, длительно страдающие хроническими недугами, а также имеющие синдром хронической усталости. С приходом осени растут погодообусловленные обострения и метеопатические проявления при заболеваниях дыхательной системы, суставов, органов пищеварения, при ряде кожной патологии. Для метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов, осеннее время года также является наиболее биотропным.



Перенести сезонные капризы погоды помогут своевременные профилактические мероприятия: не винить во всем погоду, уделять больше времени своему здоровью, лечить основное заболевание, соблюдать режим труда и отдыха, стараться избегать стрессовых, неблагоприятных ситуаций, позитивное настроение уже залог для хорошего самочувствия и настроения. Не забывать о спорте, прогулках и терренкурах на воздухе, сезонном приеме комплекса витаминов и адаптогенов.



Геомагнитный фон 17 сентября ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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