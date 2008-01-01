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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 17 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 6-15 сентября была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 5, 6 и 9 сентября - зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 17 по 25 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. / meteonovosti.ru /



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