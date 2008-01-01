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Новости погоды
Капризы бархатного сезона в Крыму
ИА "Метеоновости" / 11:20 Вторник, 17 сентября
Пестрая лента атмосферных фронтов опоясала южные широты России и стала причиной переменчивости погоды в Крыму. С периодичностью в два-три дня солнечное тепло уступает место прохладе и дождям.
Такие игры погоды не по вкусу отдыхающим и неблагоприятно сказываются на самочувствие метеозависимых людей.
17 сентября в Крыму при теплом южном ветре до 10 м/с переменная облачность без осадков, температура воздуха 24..26 градусов, температура воды 20..21 градус.
18 сентября приблизится холодный фронт, который поменяет настроения отдыхающих на осенний лад. При северном порывистом ветер до 15-20 м/с, пройдут ливневые дожди и прогремят грозы. Температура к вечеру понизится до 20 градусов, в ночные часы всего 7..9 тепла.
И до конца недели, температура днем не будет превышать 16..18 градусов.
Не взирая, на капризы погоды, морской воздух крымского побережья благотворно влияет на здоровья, и тем, кто планировал провести отдых в конце бархатного сезона, не стоит менять планы. / meteonovosti.ru /
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