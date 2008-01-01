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Новости погоды

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Центр России от заморозков уберегает облачность и ветер

ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 17 сентября

  Наслаждаясь теплыми днями начала сентября, жители центральных областей России настроились на продолжение бабьего лета. Но погода капризна: на смену малооблачным дням пришли пасмурные и ветреные. Но именно это пока уберегает от заморозков.

Всю рабочую неделю погоду в центре России будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Шапки облачных полей надежно защищают подстилающую поверхность от ночного выхолаживания, риск заморозков сводится к нулю.

В выходные дни характер у погоды начнет вновь меняться. Западный антициклон усилит свое влияние на центральную Россию, и облачный циклон будет вынужден сдать свои позиции.

В пятницу, 20 сентября, небо разорвет облачный плен, что, несомненно, обрадует жителей. Температура в ночь на субботу быстро устремиться к нулевой отметке, и угроза заморозков в утренние часы станет вполне реальной. Что должно насторожить огородников!

В столице, благодаря влиянию мегаполиса, температура вряд ли опуститься ниже нуля градусов, но осенняя прохлада будет ощущаться и здесь.

В Московской области сентябрьские заморозки обычное явление. В нашем веке самые сильные сентябрьские заморозки были зафиксированы в Черустях: 19 сентября 2005 года, температура понизилась до -5 градусов.

На остальной территории Подмосковья заморозки до -0,1 градуса отмечались не ранее 17 сентября.

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