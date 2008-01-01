|
|
|
Новости погоды
Центр России от заморозков уберегает облачность и ветер
ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 17 сентября
Наслаждаясь теплыми днями начала сентября, жители центральных областей России настроились на продолжение бабьего лета. Но погода капризна: на смену малооблачным дням пришли пасмурные и ветреные. Но именно это пока уберегает от заморозков.
Всю рабочую неделю погоду в центре России будет определять тыловая часть североатлантического циклона. Шапки облачных полей надежно защищают подстилающую поверхность от ночного выхолаживания, риск заморозков сводится к нулю.
В выходные дни характер у погоды начнет вновь меняться. Западный антициклон усилит свое влияние на центральную Россию, и облачный циклон будет вынужден сдать свои позиции.
В пятницу, 20 сентября, небо разорвет облачный плен, что, несомненно, обрадует жителей. Температура в ночь на субботу быстро устремиться к нулевой отметке, и угроза заморозков в утренние часы станет вполне реальной. Что должно насторожить огородников!
В столице, благодаря влиянию мегаполиса, температура вряд ли опуститься ниже нуля градусов, но осенняя прохлада будет ощущаться и здесь.
В Московской области сентябрьские заморозки обычное явление. В нашем веке самые сильные сентябрьские заморозки были зафиксированы в Черустях: 19 сентября 2005 года, температура понизилась до -5 градусов.
На остальной территории Подмосковья заморозки до -0,1 градуса отмечались не ранее 17 сентября.
/ meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.