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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 17 сентября



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь, порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,2..11,7 градуса; Северном 10,4..11,3 градуса, Северо-восточном 10,8..12,4 градуса, Восточном 11,1..11,3 градуса, Юго-восточном 9,9..12,0 градуса, Южном 10,1..12,5 градуса, Юго-западном 9,5..10,6 градуса, Западном 8,2..10,8 градуса, Северо-западном 10,5..11,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 10,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 9,4..12,0 градуса, местами порывы западного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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