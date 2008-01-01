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Холодные сентябри в Москве



ИА "Метеоновости" / 14:03 Вторник, 17 сентября



Как ранее было отмечено, сентябрь в Москве чаще радует теплом, особенно в последние 50 лет. Но и самый холодный сентябрь пришелся именно на этот период.



В сентябре 1993 года на ВДНХ средняя месячная температура воздуха составила 6,9 градуса, что на 4,1 градуса ниже нормы. Холоднее обычного были сентябри в 1996 и 1997 годах с аномалией -1,0 и -2,5 градуса соответственно.



В 1997 году 14 сентября температура днем повышалась до 21 градуса, а похолодало после 21 сентября. Это был период настоящего бабьего лета! Но последняя декада месяца была холодной, 26 сентября средняя суточная температура составила всего 0,4 градуса, что соответствует началу ноября.



В прошлом году последняя декада месяца тоде оказалась холодной, 30 сентября минимальная температура воздуха на ВДНХ составила -0,4 градуса. Это был первый заморозок. / meteonovosti.ru /



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