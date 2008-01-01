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Север Якутии возвращается в осень



ИА "Метеоновости" / 14:22 Вторник, 17 сентября



В Чокурдах 16 сентября стал самым теплым днем месяца. Температура воздуха повысилась без одной десятой до +16, побив тем самым предыдущее значения в 12 градусов тепла, зафиксированное в 1988 году.



К сожалению, вторник станет вероятно последним погожим днем для прибрежных районов акватории Восточно-Сибирского моря. Холодный антициклон полярных широт развеет тучи и начнет активно выхолаживать северные территории Якутии, добившись перехода через ноль к отрицательным значениям уже в ночные часы со среды на четверг. Сентябрь начнет возвращаться в климатичекие температурные нормы. Среднемесячная температура в Чокурдах по данным многолетних значений составляет 1,2 градуса / meteonovosti.ru /



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