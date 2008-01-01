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Рекордная жара в Японии



ИА "Метеоновости" / 14:46 Вторник, 17 сентября



Нынешнее лето отличилось рекордно высокой температурой воздуха в Японии. В августе в Токио почти весь месяц ( 26 дней) максимальная температура воздуха превышала отметку +30 градусов. И сентябрь принял "жаркую" эстафету, 16 сентября в столице было 31,1 градуса.



Но самым жарким местом оказался остров Хонсю. В Нагое воздух раскалился до 34,9 градуса, что стало новым рекордом для этих суток. Прежний рекорд, с температурой 32,9 градуса остался в 2012 году.



Столь жаркую погоду сформировал циклон, который с севера Хабаровского края сместился на Сахалин. В теплом секторе этого атмосферного вихря и оказались северные острова Японии. / meteonovosti.ru /



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