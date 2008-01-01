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Снег в Австралии



ИА "Метеоновости" / 15:05 Вторник, 17 сентября



По данным СМИ Австралии в городе Канберра во вторник, 17 сентября, неожиданно прошел обильный снегопад. В регионе резко поменялась погода: понедельник был жарким и солнечным с дневной температурой +25градусов, а на следующее утро температура понизилась до нуля.



Ночью в Канберре начался ливень, выпало около 30 мм осадков ≈ самое значительное количество в регионе за прошедшие полгода. Резкое похолодание привело к тому, что дождь перешел в ледяную крупу, а затем в снег. Снежный покров толщиной от 10 до 20 см осложнил движение на дорогах. Автобусные рейсы проходят со значительной задержкой. / meteonovosti.ru /



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