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Новости погоды
Снег в Австралии
ИА "Метеоновости" / 15:05 Вторник, 17 сентября
По данным СМИ Австралии в городе Канберра во вторник, 17 сентября, неожиданно прошел обильный снегопад. В регионе резко поменялась погода: понедельник был жарким и солнечным с дневной температурой +25градусов, а на следующее утро температура понизилась до нуля.
Ночью в Канберре начался ливень, выпало около 30 мм осадков ≈ самое значительное количество в регионе за прошедшие полгода. Резкое похолодание привело к тому, что дождь перешел в ледяную крупу, а затем в снег. Снежный покров толщиной от 10 до 20 см осложнил движение на дорогах. Автобусные рейсы проходят со значительной задержкой. / meteonovosti.ru /
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