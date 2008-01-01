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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 17 сентября



Столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, атмосферное давление низкое. При облачности с прояснениями существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 9..11 градусов, по области 7..12 Ветер западный, 6-11, местами порывы 12-15м/с. Относительная влажность воздуха 65- 70%. / meteonovosti.ru /



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