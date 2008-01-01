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Порывистый ветер Балтики не отпугнет туристов



ИА "Метеоновости" / 15:42 Вторник, 17 сентября



Большие контрасты атмосферного давления на западной периферии обширного циклона, заключившего в свои объятия всю Европейскую часть России, создали благоприятные условия для сильного порывистого ветра. В ближайшие три дня в Калининградской области, в сопровождении кратковременных ливневых дождей, северо-западный ветер будет достигать в порывах значений 10-12 м/с, местами на побережье до 15-20 м/с. При этом температура воздуха проявит стабильный характер: в дневные часы 11:14 тепла, в ночные 9:12 градусов. Такая температура воздуха соответствует среднемесячной температуре сентября (13,1 градус), а значит туристы, остановившие свой выбор на курортах Балтики, не обманулись в своих ожиданиях / meteonovosti.ru /



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