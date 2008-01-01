

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:16 Среда, 18 сентября



Предстоящим днем погоду в столице и области будет определять тыловая часть атлантического малоподвижного циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдет дождь по интенсивности от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 9..14 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 734 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В Москве осень вступила в свои права. Погода пасмурная, сырая, температура в дневные часы не поднимется выше 12..13 градусов, сохранится аномально низкое (ниже нормы на 8 -10 мм рт.ст.) атмосферное давление, кислородный режим неблагоприятный (умеренная погодная гипоксия). Весь комплекс метеопараметров формирует неблагоприятные погодные условия для метеочувствительных людей, прежде всего, с хроническими недугами. Высокая влажность и понижение температуры провоцируют обострения болезней суставов. Холодная погода в сочетании с понижением содержания кислорода в воздухе негативно сказываются на состоянии лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью, особенно при легочной патологии. Недомогание, депрессивные и эмоциональные расстройства могут отмечаться даже у практически здоровых и не метеозависимых людей.



Для укрепления здоровья, чтобы легче переносить осеннее ненастье, необходимо соблюдать ряд не сложных мер: пересмотреть режим труда и отдыха, заниматься спортом, совершать прогулки и терренкуры дозировано, не перегружая чрезмерно организм, принимать поливитамины и адаптогены, необходим полноценный сон, прием лекарств, рекомендованных врачом с профилактической и лечебной целью.



Геомагнитный фон 18 сентября спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



