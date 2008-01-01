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Новости погоды
Ураганы северного полушария
ИА "Метеоновости" / 10:08 Среда, 18 сентября
Как правило, сентябрь щедр на тропические возмущения. В начале
Текущего месяца и в Тихом и в Атлантическим океане было одновременно
по 2-3 тропических циклона различной мощности.
Но к середине месяца процессы в тропиках обоих океанов стали менее выраженными. 17 сентября в каждом из океанов было по урагану.
В Тихом это ураган "Kiko", в Атлантике наделавший много бед "Humberto", который 18 сентября будет проходить в опасной близости от Бермудских островов. / meteonovosti.ru /
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