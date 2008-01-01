Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
18 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Холодные ночи Подмосковья

ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 18 сентября

  Ночь на 18 сентября, в Москве оказалась самой холодной с начала месяца. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 6,4 градуса, на ТСХА 6,8 градуса, в МГУ 7,5 градуса.

Холодно было и в Подмосковье, в Истре температура понижалась до 4,7 градуса, и это самая низкая температура по региону. В Клину минимальная температура составила 6,3 градуса, в Наро-Фоминске 6,8 градуса. Здесь холоднее было 15 сентября.

На востоке Подмосковья минимальная температура повсюду превышала 5 градусов, и самая холодная ночь для этих районов остается тоже за 15 сентября.

Но такое неравенство будет ликвидировано в выходные дни, когда в Московской области ожидаются первые заморозки. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+9
Ср.
18 сен.
+13
Чт.
19 сен.
+11
Пт.
20 сен.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абадан		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100