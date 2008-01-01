

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Холодные ночи Подмосковья



ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 18 сентября



Ночь на 18 сентября, в Москве оказалась самой холодной с начала месяца. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 6,4 градуса, на ТСХА 6,8 градуса, в МГУ 7,5 градуса.



Холодно было и в Подмосковье, в Истре температура понижалась до 4,7 градуса, и это самая низкая температура по региону. В Клину минимальная температура составила 6,3 градуса, в Наро-Фоминске 6,8 градуса. Здесь холоднее было 15 сентября.



На востоке Подмосковья минимальная температура повсюду превышала 5 градусов, и самая холодная ночь для этих районов остается тоже за 15 сентября.



Но такое неравенство будет ликвидировано в выходные дни, когда в Московской области ожидаются первые заморозки. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



