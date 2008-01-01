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Новости погоды

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Внимание - волновой циклон!

ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 18 сентября

  Обширный малоподвижный циклон, охвативший почти всю территорию Европейской России, скоро превратится в барическую депрессию с несколькими центрами. На холодном фронте над Балтикой сформировалась фронтальная волна - в середине недели над южной частью Центрального Федерального округа она перейдет в стадию волнового циклона.

В среду, 18 сентября, этот активный атмосферный вихрь принесет ветреную и дождливую погоду в Черноземье, низовья Дона и на Среднюю Волгу. Местами дожди будут сильными, возможны грозы. Прохождению циклона будет сопутствовать сильный ветер - в некоторых районах прогнозируются порывы до 18-23 м/с.

В четверг циклон продолжит движение на северо-восток, зона сильных осадков накроет юг Татарстана, Башкирию, Удмуртию, Пермский край, затем - западную часть Уральского федерального округа. / meteonovosti.ru /
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