

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Внимание - волновой циклон!



ИА "Метеоновости" / 10:58 Среда, 18 сентября



Обширный малоподвижный циклон, охвативший почти всю территорию Европейской России, скоро превратится в барическую депрессию с несколькими центрами. На холодном фронте над Балтикой сформировалась фронтальная волна - в середине недели над южной частью Центрального Федерального округа она перейдет в стадию волнового циклона.



В среду, 18 сентября, этот активный атмосферный вихрь принесет ветреную и дождливую погоду в Черноземье, низовья Дона и на Среднюю Волгу. Местами дожди будут сильными, возможны грозы. Прохождению циклона будет сопутствовать сильный ветер - в некоторых районах прогнозируются порывы до 18-23 м/с.



В четверг циклон продолжит движение на северо-восток, зона сильных осадков накроет юг Татарстана, Башкирию, Удмуртию, Пермский край, затем - западную часть Уральского федерального округа. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



