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Погодня агрессия Атлантики



ИА "Метеоновости" / 11:39 Среда, 18 сентября



осени активизировались тропические циклоны в Северной Атлантике. Основные траектории их перемещения проходили вдоль восточного побережья Америки. В секторах этих атмосферных вихрей морское тепло и влага выносилось на север, усиливая "Исландскую депрессию"- кухню всех североатлантических циклонов .



Этот вихрь как "блинчики" регулярно "выпекает" небольшие циклоны, перемещающиеся по северу Европейского континента и Сибири, не давая "угаснуть" другому обширному циклоническому вихрю, который не один день портит погоду, как жителям европейской России, так и Сибири.



К выходным очередному циклону удастся перестроить воздушные потоки на северные, и с большими скоростями холодный арктический воздух распространится на Европейскую Россию, вплоть до самого юга.



Понижение температуры будет сопровождаться не только осадками ( на севере со снегом), но сильным порывистым ветром, даже в центральных областях порывы могут превышать 20м/с. Температура воздуха понизится до значений, характерных концу октября, а сильный ветер еще более усилит ощущение осеннего холода. / meteonovosti.ru /



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