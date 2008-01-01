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Новости погоды
Сильный дождь обрушился на Калининград
ИА "Метеоновости" / 11:59 Среда, 18 сентября
Днем 17 сентября через Калининградскую область проходил холодный фронт. Он отметился грозой, сильным дождем, и усилением ветра. В Балтийске порывы ветра достигали 20м/с. А самые сильные дожди обрушились на Калининград. За 12 часов на город вылилось 30 мм осадков. И это стало новым рекордом для этих суток. Прежний суточный рекорд по осадкам остался за 1977 годом и составлял 20,6 мм.
В ночь на 18 сентября еще 8 мм . В итоге за 24 часа в Калининграде выпало более половины месячной нормы осадков.
Сильные дожди, которые прошли в городе 8 и 17 сентября выполнили месячную норму осадков. А холодный фронт 17 сентября еще и закрыл бархатный сезон на курортах самого западного региона России. / meteonovosti.ru /
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