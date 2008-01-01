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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 18 сентября

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,9..12,5 градуса; Северном 10,5..12,6 градуса, Северо-восточном 10,0..11,6 градуса, Восточном 11,6..12,7 градуса, Юго-восточном 11,9..12,8 градуса, Южном 11,5..12,6 градуса, Юго-западном 11,1..12,5 градуса, Западном 10,9..12,3 градуса, Северо-западном 11,5..12,3 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 11,0 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 8,6..11,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
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19 сен.
+11
Пт.
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Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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Абадан		 -4
Удачный

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бейкерсфилд

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