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Новости погоды

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О низком атмосферном давлении в Москве

ИА "Метеоновости" / 14:38 Среда, 18 сентября

  Днем 18 сентября столичный регион оказался в обширной зоне низкого атмосферного давления. на станции ВДНХ барометр показывал 734,7 мм рт ст ( или 979,3 гПа).

Минимальное атмосферное давление для этих суток составляет 973,5 гПа, и наблюдалось в 1948 году. Столь низкое давление в этих числах сентября явление редкое, за последние 70 лет было только 2 случая с давление ниже 980гПа. Последний случай был в 2002 году. Давление составляло 977 гПа. И это не удивительно, ведь это время бабьего лета!

В течение суток 19 сентября атмосферное давление будет расти и 20 сентября приблизится к норме. / meteonovosti.ru /
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