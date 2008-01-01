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В Ростове-на-Дону прошел первый за месяц дождь
ИА "Метеоновости" / 14:46 Среда, 18 сентября
Жители Ростова-на-Дону успели основательно забыть, что такое дождь - осадков в городе не выпадало целый месяц (с 18 августа). Но прошедшей ночью атмосфера наконец-то расщедрилась на влагу - ливень, сопровождавшийся грозой, принес 17 мм осадков. Такой дождь считается сильным, а от климатической нормы сентября это количество составляет около трети. Интересно, что столько же осадков выпало в городе за весь прошедший август.
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В наступившем тысячелетии сильные дожди в Ростове-на-Дону - явление редкое. Климат города все больше становится похож на средиземноморский, то есть не только жаркий, но и сухой. Это подтверждает прошедшее лето и начало наступившей осени. Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений - средняя температура месяца (+25,2) превысила норму на 4,1 градуса. А первая половина сентября прошла по рекордно теплому температурному графику. / meteonovosti.ru /