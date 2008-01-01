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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:18 Четверг, 19 сентября



Предстоящим днем столица и область окажутся в тыловой части циклона, центр которого уйдет за Урал. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. При северо-западном ветре, который подует со скоростью 5-10 м/с, максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 9..14 градусов. Атмосферное давление снова начнет расти и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохранится прохладная и сырая погода. Атмосферное давление заметно подрастет и фон его приблизится к нормальному. Это и станет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Хуже всего придется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут отмечаться головные боли и сердечные боли, скачки артериального давления. Этой категории больных не стоит забывать принять во время рекомендованные врачом лекарства, поддерживать организм приемом комплекса витаминов и общеукрепляющих средств. Низкие температуры и повышенная влажность воздуха могут стать причиной обострений у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. / meteonovosti.ru /



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