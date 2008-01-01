Новости погоды
Обзор российской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:40 Четверг, 19 сентября
В теплой части циклона, чей центр над севером, большая часть территории юга Сибири и с юго-западным ветром туда поступает теплый и даже жаркий воздух из Средней Азии, поддерживая аномально теплую погоду ( положительная аномалия температуры в ближайшие дни составит 4-8 градусов). Так на юге Красноярского края, в Омской области 19-21 сентября 20-26 градусов, а на юге Новосибирской, как в июле, 29 градусов! И в ближайшие пару дней на юге Сибири сохранится очень теплая погода.
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В то же время, большая же часть Европейской территории России остается в тылу того же циклона, и холодный воздух из Заполярья достигает самого ее юга, поддерживая температурный режим ниже нормы на 2-5 градусов.
И погода на черноморских курортах погода совсем не "курортная": так в Крыму 19-20 сентября всего 15-20 градусов, с дождем и порывистым ветром (до 15-20 м/сек), на пару градусов прохладнее будет 21 сентября. Ненамного теплее в Краснодарском крае : так 19 сентября всего 18-23 градуса, 20-21 сентября 20-25 градусов. Очередной холодный фронт принесет дожди, местами сильные, с грозами и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/сек. / meteonovosti.ru /