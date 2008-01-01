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Новости погоды

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В Москве резкие колебания атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 10:48 Четверг, 19 сентября

  В столичном регионе сохраняется влияние циклонов, а значит резкие колебания атмосферного давления. С их приближением оно начинает падать, а с отходом вихря отмечается рост атмосферного давления. Такая барическая пила будет отмечаться в ближайшие дни.

Начиная с сегодняшнего дня атмосферное давление будет постепенно повышаться и в субботу достигнет нормального значения для этой поры, 996 гПа.

Но уже в воскресенье, очередной атлантический вихрь приблизится к центру Европейской России. За сутки атмосферное давление упадет почти на 20 единиц и в дневные часы составит 977 гПа. такое низкое атмосферное давление близко к рекордному. За последние 70 лет атмосферное давление ниже 980 гПа отмечалось всего лишь 5 раз.

В понедельник циклон переберется в Поволжье, Московская земля окажется уже в его тыловой части и очередной скачок атмосферного давления, уже на 23 единицы вверх. Оно повысится до 1000 гПа.

Во вторник атмосферное давление вновь начнет понижаться.

Такие его качели неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников, поскольку атмосферное давление способно изменить собственное артериальное давление и вызвать сосудистый или гипертонический криз. / meteonovosti.ru /
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