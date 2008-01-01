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Позади еще одна холодная ночь в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:17 Четверг, 19 сентября



Уже со второй половины сентября ночи в столице стали заметно холоднее. Температура под утро уже не достигала 10-градусной отметки и ночь на среду, 18 сентября, пока остается самой холодной за истекшие дни. Минимальная температура составила 6.4 градуса. Минувшая ночь почти повторила свою предшественницу, но все же была немного теплее, метеостанция ВДНХ зафиксировала 6.8 градусов.



Но другие пункты наблюдений над погодой отметили температуру гораздо ниже, чем накануне. Так, на МКАДе в районе Каширского шоссе температура понизилась до 2.5 градусов. Ниже была температура и в отдельных пунктах Подмосковья, на северо-западе области местами зафиксировано 3.2 градуса. / meteonovosti.ru /



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