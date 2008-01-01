Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ненастье на Средней Волге

ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 19 сентября

  Волновой циклон, сформировавшийся в среду, 18 сентября, над северной частью Черноземья, в ночь на четверг перешел в стадию активного молодого циклона и стал причиной ненастья на Средней Волгой.

В Черноземье он принес умеренные дожди, грозы и порывистый ветер до 13-18 м/с. По мере продвижения циклона на северо-восток и его углублений увеличивалась интенсивность осадков, порывы ветра местами превысили 20м/с.

Так, в Пензенской области прошедшей ночью выпало до 18-22 мм осадков, в Ульяновской - до 34 мм (Димитровград). Сильный дождь (16 мм) отмечался на севере Самарской области.

Зона обильных дождей, местами грозовых, и сильного ветра накрыла юго-восток Татарстана, западную часть Оренбургской области, республику Башкортостан. Днем 19 сентября на пути циклона и сопровождающего его комплекса неблагоприятных погодных явлений окажется Уральский федеральный округ. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+11
Чт.
19 сен.
+11
Пт.
20 сен.
+10
Сб.
21 сен.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Бендер-Махшехр		 -3
Хопок

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Рибейран-Прету

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100