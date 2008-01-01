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Новости погоды
Ненастье на Средней Волге
ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 19 сентября
Волновой циклон, сформировавшийся в среду, 18 сентября, над северной частью Черноземья, в ночь на четверг перешел в стадию активного молодого циклона и стал причиной ненастья на Средней Волгой.
В Черноземье он принес умеренные дожди, грозы и порывистый ветер до 13-18 м/с. По мере продвижения циклона на северо-восток и его углублений увеличивалась интенсивность осадков, порывы ветра местами превысили 20м/с.
Так, в Пензенской области прошедшей ночью выпало до 18-22 мм осадков, в Ульяновской - до 34 мм (Димитровград). Сильный дождь (16 мм) отмечался на севере Самарской области.
Зона обильных дождей, местами грозовых, и сильного ветра накрыла юго-восток Татарстана, западную часть Оренбургской области, республику Башкортостан. Днем 19 сентября на пути циклона и сопровождающего его комплекса неблагоприятных погодных явлений окажется Уральский федеральный округ. / meteonovosti.ru /
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