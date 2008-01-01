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Новости погоды
Сильные холода на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 19 сентября
Со второй декады сентября в юго-восточных районах Дальневосточного округа существенно похолодало. И если в первой декаде температура воздуха на 2-3 градуса превысила норму, то во второй декаде она на такую же величину будет отставать от средних многолетних значений.
В Хабаровском крае минувшей ночью отмечались заморозки, а в отдельных районах, причем даже не на севере края, а в населенных пунктах, находящихся на широте Воронежа, лежит снег. Высота сугробов местами достигает 14 см.
Холодная погода отмечается и на Сахалине. Под утро 18 сентября здесь отмечались первые заморозки. В Поронайске, по данным сайта "Погода и Климат", минимальная температура понизилась до -0.4 градусов, что стало рекордом суточного минимума. Предыдущий рекорд со значением +0.4 градуса отмечался в 2013 году.
Холодная погода на юго-востоке Дальневосточного округа сохранится и в ближайшие два дня, а уже в воскресенье она начнет повышаться. Но тепло окажется кратковременным. / meteonovosti.ru /
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