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Новости погоды

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В воскресенье в Москве погода ухудшится

ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 19 сентября

  Сентябрь начал испытывать москвичей холодами. В ночь на субботу, 21 сентября, погода угрожает утренними заморозками, а в воскресенье осадками и сильным ветром. Фон температуры окажется ниже нормы на 3-4 градуса.

Столичный регион остается под влиянием циклонов, следующих один за другим с Атлантики. В пятницу погоду будет определять тыловая часть вихря, ушедшего на восток. Атмосферное давление подрастет. В облаках появятся прояснения, и лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Под утро температура понизится в столице до 4..6, по области 1..6 градусов, днем от 10 до 12.

В субботу атмосферное давление продолжит расти, при переменной облачности преимущественно обойдется без осадков. Температура ночью в Москве 3..5 градусов, по области от 0 до 5 тепла, местами заморозки до -3 градусов. Днем, как и накануне от 10 до 12 градусов, но станет усиливаться северо-западный ветер.

В воскресенье очередной циклон принесет ухудшение погоды. Он "нырнет" с северо-запада ЕТР и заявит о себе осадками, преимущественно в виде дождя. Атмосферное давление резко понизится. Циклон смещается с большими скоростями, и днем в воскресенье Москва и область окажутся в его тыловой части. Ветер с юго-западного поменяет направление на северо-западное и усилится. Ночью его порывы достигнут 15 м/с, днем 17-22 м/с. Температура ночью от 2 до 7 тепла, днем она почти не изменится, ее максимальное значение 3..8 градусов. За счет сильного ветра будет казаться, что на улице слабый минус. Поэтому и одеваться в этот день следует, как в преддверии ноября! / meteonovosti.ru /
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