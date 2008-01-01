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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:37 Четверг, 19 сентября



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,2..11,5 градуса; Северном 9,4..11,8 градуса, Северо-восточном 10,6..11,5 градуса, Восточном 9,9..10,9 градуса, Юго-восточном 10,6..11,6 градуса, Южном 9,7..11,0 градуса, Юго-западном 9,8..10,6 градуса, Западном 9,1..10,2 градуса, Северо-западном 9,8..10,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 9,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,9..11,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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