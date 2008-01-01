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В низовье Волги и Дона разгулялись сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 19 сентября



Несмотря на то, что низовье Волги и Дона находится далеко от центра циклона, влияние последнего отразилось и на погоде южных территорий. В минувшие сутки низовье Волги и Дона пересекали атмосферные фронты. Они проявили себя сильными осадками, а с ростом атмосферного давления усилился и ветер. В среду и ночь на четверг в Волгоградской области выпало до 32 мм осадков, а порывы ветра по области достигали 27 м/с. В самом Волгограде зафиксировано усиление ветра до 19 м/с. Сильный дождь отмечался и в Ростовской области, выпало до 18 мм осадков, а ветер усиливался до 22 м/с. Дожди сопровождались грозами.



Сегодня южные районы останутся под влиянием вторичных атмосферных фронтов, которые сохранят неустойчивую погоду. Пройдут сильные дожди с грозами, ветер усилится до 22-27 м/с. / meteonovosti.ru /



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