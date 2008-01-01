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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 19 сентября

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,7..11,9 градуса; Северном 8,7..11,7 градуса, Северо-восточном 8,2..11,4 градуса, Восточном 10,1..10,8 градуса, Юго-восточном 11,6..12,3 градуса, Южном 10,4..12,2 градуса, Юго-западном 10,9..11,6 градуса, Западном 10,1..12,1 градуса, Северо-западном 10,1..11,6 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 8,7 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 9,7..12,0 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+11
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20 сен.
+10
Сб.
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+9
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+9
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Басра		 -3
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некомфортное место: Хопок
комфортное место: Редландс

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