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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 19 сентября
Столичный регион будет находиться в тылу циклона с центром над Татарстаном. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 5..10. Ветер северо-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 70- 75%. / meteonovosti.ru /
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