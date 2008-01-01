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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 19 сентября



Столичный регион будет находиться в тылу циклона с центром над Татарстаном. При облачности с прояснениями местами станет приниматься небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 5..10. Ветер северо-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 70- 75%. / meteonovosti.ru /



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