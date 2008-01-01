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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Пятница, 20 сентября

  Предстоящим днём погоду в Московском регионе продолжит формировать глубокий циклон, точнее его холодная тыловая часть. Таким образом, будет преобладать прохладная и сырая погода.

По сведениям специалистов Метеобюро Москвы и области сегодня 20 сентября при облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Воздух в столице сможет прогреться лишь до 10..12 градусов, по области до 9..14. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с.

Осеннее ненастье, оказывает на организм выраженное психологическое влияние, отмечается общая слабость, преобладание депрессивных реакций, снижение активности и настроения. Колебания метеоэлементов негативно отражается на самочувствии большинства метеозависимых людей. Прежде всего, это касается лиц с заболеваниями сердца и сосудов. У них могут отмечаться головные боли и сердечные боли, скачки артериального давления, нарушение сердечного ритма. У лиц с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата из-за низких температур и повышенной влажности воздуха, не исключены обострения.

Постарайтесь поддержать свой организм, не забывая вовремя принимать рекомендованные доктором лекарства, и поддерживать организм приемом комплекса витаминов и общеукрепляющих средств.

Геомагнитный фон 20 сентября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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