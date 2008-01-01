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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:40 Пятница, 20 сентября



Сентябрьская погода продолжает испытывать москвичей холодами. Вот и в завершении рабочей недели дневная температура ожидается чуть выше 10 градусов. А потому рекордов ей не достичь. Самый теплый день 20 сентября останется в 1937 году, когда дневная температура повысилась до 24.7 градусов. А рекорд суточного минимума отмечался более ста лет тому назад. В 1904 году под утро было морозно, температура понизилась до -4.8 градусов. С тех пор подобного "безобразия" погода 20 сентября не допускала.



Сильными дождями отметился этот день в 1946 году, когда на Московскую землю вылилось рекордное количество осадков, 18.2 мм.



В прошлом году в это время еще сохранялось летнее тепло. Даже ночи были теплыми, 14.3 градусов, а днем воздух прогрелся до 22.8. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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