Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
20 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг Дальнего Востока остается в ненастной зоне

ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 20 сентября

  Вдоль Амура один за другим продолжают смещаться волновые циклоны. В минувшие сутки очередной циклон стал виновником неблагоприятной погоды в южных и восточных районах России. В Хабаровском крае в четверг и в ночь на пятницу прошли сильные осадки, в низовье Амура выпало более 60 мм небесной влаги. Сильные дожди отмечались и на Сахалине, местами выпало до 30 мм. И повсеместно разгулялись сильные ветра. В Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье порывы достигали 20-23 м/с.

19 - ночью 20 сентября в Хабаровском крае сильные осадки (до 62 мм), ветер до 21 м/с. 19 сентября в Приморском крае ветер до 23 м/с. На Сахалине сильный дождь (до 29 мм), ветер до 20 м/с.

Сегодня южные районы Хабаровского края и Сахалина останутся под влиянием волнового циклона, который сохранит дождливую и ветреную погоду.

А уже в начале следующей недели погоду в южных и восточных районах испортит южный циклон. Он поднимается с юга Японского моря и в понедельник сильными дождями и порывистым ветром обрушится на Приморье. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+8
Пт.
20 сен.
+10
Сб.
21 сен.
+9
Вс.
22 сен.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Рас-аль-Хайма		 -3
Беллинсгаузен

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Кутаиси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100