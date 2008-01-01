

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг Дальнего Востока остается в ненастной зоне



ИА "Метеоновости" / 10:36 Пятница, 20 сентября



Вдоль Амура один за другим продолжают смещаться волновые циклоны. В минувшие сутки очередной циклон стал виновником неблагоприятной погоды в южных и восточных районах России. В Хабаровском крае в четверг и в ночь на пятницу прошли сильные осадки, в низовье Амура выпало более 60 мм небесной влаги. Сильные дожди отмечались и на Сахалине, местами выпало до 30 мм. И повсеместно разгулялись сильные ветра. В Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье порывы достигали 20-23 м/с.



19 - ночью 20 сентября в Хабаровском крае сильные осадки (до 62 мм), ветер до 21 м/с. 19 сентября в Приморском крае ветер до 23 м/с. На Сахалине сильный дождь (до 29 мм), ветер до 20 м/с.



Сегодня южные районы Хабаровского края и Сахалина останутся под влиянием волнового циклона, который сохранит дождливую и ветреную погоду.



А уже в начале следующей недели погоду в южных и восточных районах испортит южный циклон. Он поднимается с юга Японского моря и в понедельник сильными дождями и порывистым ветром обрушится на Приморье. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



