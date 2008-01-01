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Космос-причина ледникового периода



ИА "Метеоновости" / 10:41 Пятница, 20 сентября



В окрестностях Санкт-Петербурга и на юге Швеции в горных породах обнаружены следы космической пыли, которая является одной из причин глобального ледникового периода.



Ученые установили, что около 466 млн. лет назад между орбитами Марса и Юпитера произошло столкновение двух астероидов. Пыль, образовавшаяся в результате столкновения, оседала на Землю в течение 2 млн. лет. Исследователи считают, что она блокировала солнечный свет, из-за чего температура на планете понизилась. Частицы этой пыли периодически находят в образцах разных геологических эпох, однако новые образцы содержали в себе ее рекордную концентрацию. / meteonovosti.ru /



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