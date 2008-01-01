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Зона заморозков приближается к Московской области



ИА "Метеоновости" / 11:12 Пятница, 20 сентября







Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. Минимальная температура, по данным метеостанции ВДНХ, составила 3.2 градуса. На окраинах города температура была еще ниже. На юго-востоке города она приблизилась к отметке 0.5 градусов, но все же осталась положительной. Но граница отрицательных температур постепенно приближается к столичной области.



Как правило, в центральных областях первые заморозки появляются в северной половине Центрального Федерального округа. Вот и в текущем сезоне они уже отмечались в Ярославской, Владимирской и Костромской областях, где температура под утро понижалась до -1..-4 градусов. В ночь на пятницу в Тверской области воздух остыл до -0.4 градуса.



В столичном регионе облачность уберегла от заморозков.



По данным многолетних наблюдений самый ранний заморозок в Москве зарегистрирован 7 сентября 1900 года. За последние 70 лет самый ранний заморозок отмечен 17 сентября 1995 года, температура понизилась до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



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