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Новости погоды
Зона заморозков приближается к Московской области
ИА "Метеоновости" / 11:12 Пятница, 20 сентября
Во второй половине сентября заканчивается безморозный период в большинстве районов европейской территории, расположенной к северу от линии Санкт-Петербург - Брянск - Саратов. В эту зону попадает Москва и Московская область. В текущем сентябре температура воздуха в Москве и Подмосковье еще не понижалась до заморозков, хотя ночи становятся все холоднее.
Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. Минимальная температура, по данным метеостанции ВДНХ, составила 3.2 градуса. На окраинах города температура была еще ниже. На юго-востоке города она приблизилась к отметке 0.5 градусов, но все же осталась положительной. Но граница отрицательных температур постепенно приближается к столичной области.
Как правило, в центральных областях первые заморозки появляются в северной половине Центрального Федерального округа. Вот и в текущем сезоне они уже отмечались в Ярославской, Владимирской и Костромской областях, где температура под утро понижалась до -1..-4 градусов. В ночь на пятницу в Тверской области воздух остыл до -0.4 градуса.
В столичном регионе облачность уберегла от заморозков.
По данным многолетних наблюдений самый ранний заморозок в Москве зарегистрирован 7 сентября 1900 года. За последние 70 лет самый ранний заморозок отмечен 17 сентября 1995 года, температура понизилась до -2 градусов. / meteonovosti.ru /
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