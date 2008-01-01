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В Ленинградской области полетели "белые мухи"



ИА "Метеоновости" / 11:13 Пятница, 20 сентября



На этой неделе осень провела репетицию на всей Европейской территории России. Не осталась в стороне Ленинградская область: несмотря на интенсивный рост атмосферного давления погода была преимущественно пасмурной, прохладной и даже холодной, с частыми небольшими дождями. Температура больше соответствовала октябрьским значениям - в Санкт-Петербурге днем было не выше +11..+13, ночная температура в конце рабочей недели понижалась до +3.



Еще больших успехов осень добилась в Ленинградской области: прошедшей ночью некоторые метеостанции отметили первые в сезоне заморозки (Винницы (-2,6), Тихвин (-2,2), Лодейное Поле (-1,5) и другие) и первые осадки в твердом фазовом состоянии (Винницы, слабый снег). Заморозки до -3...-4 отмечались в прилегающих областях: Псковской, Новгородской, Архангельской, а также в соседней Карелии. В выходные курс на похолодание сохранится - после прохождения волнового циклона с северо-запада холодный северный процесс усилится, ночью заморозки до -2:-5. Местами пройдут осадки, в том числе и в виде снега. / meteonovosti.ru /



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