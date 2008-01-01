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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 20 сентября



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,1..9,9 градуса; Северном 7,8..9,6 градуса, Северо-восточном 7,6..10,2 градуса, Восточном 7,1..8,5 градуса, Юго-восточном 7,6..9,9 градуса, Южном 6,9..10,1 градуса, Юго-западном 6,6..9,9 градуса, Западном 7,3..9,5 градуса, Северо-западном 7,7..9,5 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 6,5..9,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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