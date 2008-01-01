Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 20 сентября
В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 9,1..9,9 градуса; Северном 7,8..9,6 градуса, Северо-восточном 7,6..10,2 градуса, Восточном 7,1..8,5 градуса, Юго-восточном 7,6..9,9 градуса, Южном 6,9..10,1 градуса, Юго-западном 6,6..9,9 градуса, Западном 7,3..9,5 градуса, Северо-западном 7,7..9,5 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 6,5..9,1 градуса. / meteonovosti.ru /