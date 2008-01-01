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Холодных сентябрей в Москве давно не было



ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 20 сентября



За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых над московской погодой, чаще всего погода в первом осеннем месяце соответствовала сезону. Средняя месячная температура воздуха вполне укладывалась в рамки климатической нормы. За 140 лет таких сентябрей набралось 59. Остальные годы, а их осталось 81, "холодные" и "теплые" сентябри поделили между собой почти поровну: 42 и 39 случаев соответственно. Но холодным этот месяц был в ранние годы. А за последние двадцать лет средняя месячная температура в сентябре ни разу не была ниже климатической нормы. Она либо ей соответствовала, либо значительно превышала.



Так, в прошлом, 2018 году, температура воздуха в Москве превысила норму более, чем на 3 градуса и составила 14.6 градусов. Совсем немного, 0.2 градуса, не хватило ей до рекордно теплого сентября 1938 года. И первые заморозки в 2018 году отмечались лишь 30 сентября, когда температура под утро понизилась до -0.4 градусов.



А в предыдущие 5 лет, с 2014 года, заморозков в Москве в сентябре и вовсе не отмечалось. В 2014 и 2015 годах первый раз температура понизилась до отрицательных значений 7 октября, в 2016 году - 24 октября, в 2017 году - 22 октября. / meteonovosti.ru /



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