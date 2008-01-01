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Новости погоды
На юге Сибири -летняя жара
ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 20 сентября
Сибирякам с погодой повезло гораздо больше, чем москвичам. На юге Сибири ничто не напоминает об осенней поре. Дни стоят жаркие и сухие. Теплый воздух поступает в эти края с юго-западными потоками из Средней Азии, где что ни день, то новый рекорд суточного максимума температуры воздуха. В минувшие сутки рекордные значения температура установила в большинстве среднеазиатских городов. Например, в Ташкенте она повысилась до 34.5 градусов, оставив позади рекорд 1940 года со значением 34 градуса, в Сырдарье новый максимум - 35.4 градуса (предыдущий рекорд, 34.6 градусов отмечался в 1995 году).
Не остались без рекордов и сибирские города. В Барнауле минувшим днем воздух разогрелся до температуры 26.9 градусов и предыдущий рекорд со значением 26.5 градусов остался в 2004 году. / meteonovosti.ru /
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