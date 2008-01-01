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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:58 Суббота, 21 сентября

  Предстоящим днём погоду в Московском регионе будет определять промежуточный гребень антициклона, вечером ложбиной циклона с запада. По сведениям специалистов Метеобюро Москвы и области сегодня 21 сентября при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Воздух в столице сможет прогреться лишь до 10..12 градусов, по области до 7..12. Ветер северо-западного, западного направления 3-8 м/с.

В столичном мегаполисе погода, влажно-прохладная, атмосферное давление неустойчивое, содержание кислорода в воздухе ниже климатических значений. По медицинской оценке и влиянию на организм - это дискомфортная погода гипоксического типа. При таких погодных условиях плохое самочувствие, общее недомогание, слабость, снижение физической работоспособности могут отмечать не только метеозависимые , но и практически здоровые, тренированные люди. Основной причиной недомогания в первую очередь является обострение хронических болезней - суставов, позвоночника, органов дыхания, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Свое плохое самочувствие при такой погоде часто связывают с погодой гипертоники и гипотоники, лица, страдающие частыми приступами мигрени, что можно объяснить перепадами атмосферного давления и дефицитом кислорода в воздухе.

Профилактика погодообусловленных недомоганий должна начинаться с планового лечения имеющихся болезней, сезонных профилактических мероприятий и методов срочной профилактики - это контроль артериального давления, своевременный прием лекарств, нормализующих общее состояние, купирование болевых симптомов. Активный образ жизни, прогулки, занятия спортом, позитивное настроение, поддержка организма закаливающими и общеукрепляющими процедурами помогут менее болезненно переносить погодные капризы осени.

Геомагнитный фон 21 сентября ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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