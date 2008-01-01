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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:09 Суббота, 21 сентября

  Сентябрьская погода продолжает испытывать москвичей холодами.

Вот и в субботний день температура воздуха ожидается на 2-3 градуса ниже средних многолетних значений и в дневные часы будет чуть выше 10 градусов. А потому рекордов ей не достичь.

Самый теплый день 21 сентября останется в 1937 году, когда дневная температура повысилась до 26.9 градусов. А рекорд суточного минимума отмечался более ста лет тому назад. В 1881 году под утро было морозно, температура понизилась до -4.5 градусов. С тех пор подобного "безобразия" погода 21 сентября не допускала.

Сильными дождями отметился этот день в 2013 году, когда на Московскую землю вылилось рекордное количество осадков, 19.4 мм.

В прошлом году в это время еще сохранялось летнее тепло. Даже ночи были теплыми, 10.7 градусов, а днем воздух прогрелся до 24.9. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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