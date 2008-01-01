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Магнитная буря в конце сентября



ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 21 сентября



27 сентября на Земле начнётся магнитная буря, которая, по прогнозам экспертов, продлится три дня, после чего ещё три дня магнитосфера может оставаться возмущённой.



Как предполагают специалисты, представляющие лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, шторм будет одним из трёх мощнейших с начала года.



Слабые магнитные бури в этом году наблюдались уже неоднократно. Они были зафиксированы 5 и 25 января, 1 февраля, с 28 февраля по 1 марта, 17 марта, 14 мая, с 9 на 10 июля и 5 августа.



Лишь два магнитных шторма оказались мощнее. Первый из них, возмущения, пришедшиеся на 14 мая, эксперты отнесли категории "сильных магнитных бурь".



С 31 августа по 2 сентября произошла магнитная буря, примерно сопоставимая по мощности и длительности с той, что ожидается в конце текущего месяца. По всей видимости, грядущая магнитная буря будет вызвана тем же потоком солнечного ветра, что и произошедшие 9 июля, 5 и 31 августа.



Такие штормы, называющиеся рекуррентными, повторяются раз в 27 дней ≈ за это время Солнце совершает полный оборот вокруг своей оси.



Эксперты сообщили, что за лето 2019 года на Солнце не произошло ни одной вспышки класса C и выше. Это также является одним из характерных признаков минимума солнечного цикла. Эксперты также добавили, что самый длительный подобный "перерыв" продлился 214 дней, с апреля по ноябрь 2008 года. Текущий период без вспышек пока что длится 112 дней, что делает его четвёртым по продолжительности за историю наблюдений. / meteonovosti.ru /



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